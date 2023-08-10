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        Haberler Para Bankacılık sektörünün mevduatı arttı  - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 4 Ağustos ile biten haftada 48,8 milyar lira artarak 12 trilyon 993 milyar liraya yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:40
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        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı 
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

        Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 4 Ağustos ile biten haftada 48 milyar 848 milyon 273 bin lira artarak 12 trilyon 993 milyar 11 milyon 531 bin liraya yükseldi.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,2 artışla 7 trilyon 182 milyar 546 milyon 116 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,6 azalarak 5 trilyon 222 milyar 252 milyon 284 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 204 milyar 721 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170,4 milyar doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 4 Ağustos itibarıyla 804 milyon dolarlık azalış görüldü.

        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,1 artarak 1 trilyon 335 milyar 508 milyon 55 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,7 artışla 1 trilyon 96 milyar 108 milyon 681 bin liraya, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,6 yükselişle 1 trilyon 172 milyar 688 milyon 261 bin liraya çıktı.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 505 milyon 578 bin lirası konut, 66 milyar 798 milyon 235 bin lirası taşıt ve 866 milyar 204 milyon 242 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 4 Ağustos ile biten haftada 41 milyar 499 milyon 557 bin lira artarak 9 trilyon 888 milyar 394 milyon 748 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 artış kaydetti.

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