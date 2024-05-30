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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bankacılık sektörünün mevduatı arttı - İş-Yaşam Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 24 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 147,9 milyar lira artarak 16 trilyon 634,4 milyar liraya yükseldi. Yurt içi yerleşiklerin toplam yabancı para mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 24 Mayıs itibarıyla 708 milyon dolarlık azalış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2024 - 16:21 Güncelleme: 30.05.2024 - 16:21
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        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 24 Mayıs ile biten haftada 147 milyar 854 milyon 672 bin lira artışla 16 trilyon 634 milyar 353 milyon 549 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,99 yükselişle 9 trilyon 751 milyar 875 milyon 534 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,91 azalışla 6 trilyon 145 milyar 867 milyon 831 bin lira oldu.

        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 201 milyar 395 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 170 milyar 602 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

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        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 24 Mayıs itibarıyla 708 milyon dolarlık azalış görüldü.

        TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,14 artarak 1 trilyon 578 milyar 944 milyon 858 bin lira oldu.

        Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,79 yükselişle 1 trilyon 497 milyar 347 milyon 66 bin liraya çıkarken, kredi kartları bakiyesi de yüzde 1,57 artışla 1 trilyon 868 milyar 366 milyon 743 bin lira oldu.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 402 milyar 882 milyon 998 bin lirası konut, 68 milyar 901 milyon 873 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 107 milyar 159 milyon 987 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 24 Mayıs ile biten haftada 190 milyar 80 milyon 79 bin lira artarak 12 trilyon 933 milyar 975 milyon 26 bin liraya yükseldi.

        Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,90 artış kaydetti.

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