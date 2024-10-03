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        Haberler Ekonomi Para Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı - Para Haberleri

        Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

        Sektörün toplam mevduatı 18 trilyon 407,6 milyar lira, kredi hacmi ise 14 trilyon 429,1 milyar lira oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2024 - 15:27 Güncelleme: 03.10.2024 - 15:27
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        Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
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        Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 27 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre yaklaşık 209 milyar lira artarak 18 trilyon 407,6 milyar liraya yükseldi.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

        Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 27 Eylül ile biten haftada 208 milyar 981 milyon 616 bin lira artışla 18 trilyon 407 milyar 612 milyon 792 bin liraya çıktı.

        Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,05 yükselişle 11 trilyon 49 milyar 396 milyon 116 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,26 azalışla 6 trilyon 572 milyar 151 milyon 104 bin lira oldu.

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        Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 202 milyar 856 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171 milyar 166 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

        Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 27 Eylül itibarıyla 2 milyar 16 milyon dolarlık azalış görüldü.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 1,19 artarak 1 trilyon 738 milyar 648 milyon 886 bin lira oldu.

        Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,20 yükselişle 1 trilyon 760 milyar 686 milyon 981 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,26 artışla 2 trilyon 110 milyar 766 milyon 271 bin liraya çıktı.

        Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 418 milyar 962 milyon 82 bin lirası konut, 60 milyar 727 milyon 614 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 258 milyar 959 milyon 190 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

        Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 27 Eylül ile biten haftada 149 milyar 834 milyon 667 bin lira artarak 14 trilyon 429 milyar 84 milyon 425 bin liraya yükseldi.

        Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,66 artış kaydetti.

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