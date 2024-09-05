Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 29 Ağustos ile biten haftada 1 milyar 982 milyon 793 bin lira azalışla 17 trilyon 955 milyar 667 milyon 761 bin liraya indi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,29 azalışla 10 trilyon 608 milyar 359 milyon 497 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,15 düşüşle 6 trilyon 556 milyar 328 milyon 525 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 203 milyar 188 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 171 milyar 168 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

REKLAM Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 29 Ağustos itibarıyla 1 milyar 148 milyon dolarlık azalış görüldü. Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,86 artarak 1 trilyon 706 milyar 663 milyon 412 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,99 yükselişle 1 trilyon 685 milyar 246 milyon 30 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,31 artışla 2 trilyon 59 milyar 818 milyon 220 bin liraya çıktı. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 411 milyar 431 milyon 765 bin lirası konut, 63 milyar 318 milyon 459 bin lirası taşıt ve 1 trilyon 231 milyar 913 milyon 188 bin lirası diğer kredilerden oluştu.