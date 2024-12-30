Bankacılık sektörünün net kârı kasımda 583,1 milyar lira oldu

BDDK'nin Kasım 2024 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporuna göre, sektörün aktif büyüklüğü 2023 sonuna göre 7 trilyon 609 milyar 271 milyon lira artarak 31 trilyon 160 milyar 158 milyon liraya ulaştı.

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler kasım ayı itibarıyla 15 trilyon 459 milyar 28 milyon lira, menkul değerler toplamı da 5 trilyon 85 milyar 840 milyon lira oldu. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,80 seviyesinde gerçekleşti.