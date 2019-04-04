Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil),29 Mart ile biten haftada 33 milyar 191 milyon 570 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 417 milyar 936 milyon 334 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 29 Mart haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 1,39, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 13,35 yükseldi.



