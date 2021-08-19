AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 13 Ağustos ile biten haftada 51 milyar 750 milyon 692 bin lira artarak 4 trilyon 95 milyar 415 milyon 7 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 2,20 artarak 1 trilyon 785 milyar 199 milyon 751 bin liraya, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,02 yükselerek 2 trilyon 171 milyar 513 milyon 579 bin liraya çıktı.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 539 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 232 milyar 247 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 13 Ağustos itibarıyla 849 milyon dolarlık azalış kaydedildi.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,65 artarak 682 milyar 646 milyon 663 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,28 azalışla 556 milyar 951 milyon 776 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,29 yükselişle 248 milyar 947 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 255 milyar 59 milyon 973 bin lirası konut, 9 milyar 890 milyon 281 bin lirası taşıt ve 417 milyar 696 milyon 409 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 13 Ağustos ile biten haftada 5 milyar 920 milyon 862 bin lira artarak 3 trilyon 775 milyar 460 milyon 930 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,81 artış gösterdi.