Para çeken muhasebeciye trafikte kanlı pusu

İstanbul'da, bankadan 2 milyon lira çeken muhasebeci trafikte silahlı saldırıya uğradı. Parayı hırsızlara kaptırmayan muhasebeci, yaralı halde iş yerinin önüne kadar gelmeyi başardı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Tuzla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir firmada muhasebeci olan Nihat K., para çekmek için bankaya gitti. Nihat K., bankadan 20 milyon lira çektikten sonra aracına binerek iş yerine doğru yola çıktı. İş yerine yakın bir noktaya gelen Nihat K., ışıklarda beklediği esnada silahlı saldırıya uğradı. Muhasebeciye bankadan itibaren takip ettikleri ortaya çıkan şüpheliler, araca kurşun yağdırdı.