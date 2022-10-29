29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kamu ve kuruluşlar resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor. Bankalarda işlem yapacak vatandaşlar bugün bankaların yarım gün mü çalışacaklarını yoksa tamamen mi tatil olacaklarını takip ediyor. Ayrıca mobil banka işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarda EFT ve Havale işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmeye başladı.