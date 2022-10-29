Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bankalar 29 Ekim’de açık olacak mı? EFT ve Havale işlemleri yapılıyor mu?

Tüm ülke genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı heyecanla kutlanmaya başladı. Bankada işlem gerçekleştirecek vatandaşlar bugün resmî tatil nedeniyle bankaların açık olup olmadığını ve EFT, havale işlemlerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini takip ediyorlar. İşte konuya dair ayrıntılar…

ABONE OL
  • Bankalar 29 Ekim’de açık mı, kapalı mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?

    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Kamu ve kuruluşlar resmi tatil nedeniyle kapalı oluyor. Bankalarda işlem yapacak vatandaşlar bugün bankaların yarım gün mü çalışacaklarını yoksa tamamen mi tatil olacaklarını takip ediyor. Ayrıca mobil banka işlemlerini gerçekleştirecek vatandaşlarda EFT ve Havale işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip etmeye başladı.
  • Bankalar 29 Ekim’de açık mı, kapalı mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?

    29 EKİM’DE EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ YAPILABİLİYOR MU?

    Resmi tatillerde EFT ve Havale işlemleri hafta sonu işleyişine göre aynı şekilde yapılıyor. Havale işlemi ve FAST yöntemi ile para aktarımı işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. EFT işlemleri 31 Ekim Pazartesi itibariyle hesaba geçecektir.
  • Bankalar 29 Ekim’de açık mı, kapalı mı? EFT ve Havale yapılıyor mu?

    29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’NDA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

    Kamu ve kuruluşlar resmi tatillerde hizmet vermiyor. Bu nedenle bankalar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açık olmayacak.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.