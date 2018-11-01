AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, bankacılık sektörünün dönem net karı eylül sonu itibarıyla 42 milyar 175 milyon lira seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam geçen yılın 9 ayında 37 milyar 180 milyon lira düzeyinde bulunuyordu. Sektörün net kar bir yıllık süreçte yüzde 13,4 artış göstermiş oldu.
Bankalar 4 milyar 129 milyon liralık net karla en yüksek eylül ayı rakamını elde etti. Geçen yılın eylül ayında 3 milyar 900 milyon lira net kar elde eden sektör, karını yüzde 5,9 artırdı.
BANKALAR MEVDUATA 98.7 MİLYAR ÖDEDİ
Sektörünün toplam faiz gideri, bu yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 55,2 artarak 148 milyar 121 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 48 artışla 98 milyar 678 milyon liraya ulaştı. Bu rakam 2017'nin eylül sonunda 66 milyar 691 milyon lira düzeyinde bulunuyordu.
Bankalar geçen bir yıllık dönemde mevduata 31 milyar 987 milyon lira daha fazla faiz ödediğini ortaya koydu. Öte yandan sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 66,6'sı mevduata verilen faizlerden oluştu.
BANKALAR KREDİLERDEN 203.6 MİLYAR LİRALIK FAİZ GELİRİ SAĞLADI
Bankaların elde ettiği toplam faiz geliri eylülde sonunda 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 44 artarak 177 milyar 635 milyon liradan, 255 milyar 766 milyar liraya yükseldi. Söz konusu gelirlere en büyük katkı kredilerden alınan faizlerden geldi.
Böylece bankalar yılın ocak-eylül döneminde kredilerden 203 milyar 632 milyon lira faiz geliri sağladı.
Söz konusu gelirin 41 milyar 636 milyon lirası tüketici kredilerinden, 7 milyar 754 milyon lirası kredi kartlarından, 27 milyar 165 milyon lirası taksitli ticari kredilerden ve 127 milyar 78 milyon lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.
NET FAİZ GELİRİ 110 MİLYAR LİRAYA DAYANDI
Bankacılık sektörünün eylül sonunda faiz giderlerinin faiz gelirinin altında kalması ile net faiz geliri 107 milyar 645 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.
Sektörün net faiz gelirleri geçen yılın eylül sonunda 82 milyar 178 milyon lira seviyesinde gerçekleşmişti. Bu da 2018'in eylül sonunda, geçen yılın aynı dönemine kıyasla net faiz gelirlerinde yüzde 31'lik artış elde edildiğini ortaya koydu.
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