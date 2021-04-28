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Bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu?

Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla alınan yeni kararlar neticesinde bankalara da yer verildi. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar, bankaların tam kapanmada çalışıp çalışmadığını merak ediyor. İşte konuyla ilgili son durum...

Bankalar açık mı? Sokağa çıkma yasağında bankalar kapanacak mı? Tam kapanmada bankalar çalışıyor mu?

Korona virüsü kapsamında yeni yasaklar gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Kabine toplantısında yeni tedbirler geçtiğimiz akşam açıklandı. Peki bankalar kapandı mı? İşte haberin detayları...

BANKALAR KAPANDI MI?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok karar açıklandı. Bankaların faaliyetleri ile ilgili asgari çalışanla devam edecek. Banka yönetimlerince belirlenecek şekilde sınırlı sayıda şube ve personel ile çalışacak olan bankalar 10.00-16.00 saatleri arasında sayıları hizmet verecek.

İŞTE YENİ KARARLAR

29 Nisan 2021 yani Perşembe akamı saat 19.00'dan başlayın 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz. Bu tarihlerde kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.


Üretim imalat, gıda, temizlik, sağlık gibi alanlarda istisna alanlarda tüm işyerleri faaliyetlere ara verilecek. Yeme içme sektöründe phaket servisi verilecektir. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacka, diğear günlerde belirlenen saatlerde hizmeti sürdürecek.

Şehirlerarası seyahatler izne tabi olacak. Şehirlerarası yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecektir. Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar istisna teşkil etmeyecektir. Kamu kurumundaki personel uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya yönlendirecektir.

Ana okulu, kreş, 8. ve 12. sınıflar dahil tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verilecek tüm sınavlar ertelenecek. Tarım sektörlerinde ç alışanların faaliyetlerini gereken düzenlemeler ayrıca yapılacaktır.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlı veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımız vefa ekiplerinden destek isteyebileceklerdir. Kurumlarımız gereken tüm tedbirleri alacaktır. Bu sürecin hedeflediğimiz şekilde sonuç verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, kesinlikle taviz verilmeyecektir. İnşallah bu fedakarlığımızın karşılığını bayram sonrası huzurlu, sağlık ve mutlu günlere ulaşarak alacağız. Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyerek hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla."

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