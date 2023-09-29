Bankalar Birliğinden dolandırıcılık uyarısı Türkiye Bankalar Birliği kendilerine gelen dolandırıcılık şikayetleriyle ilgili yaptığı açıklamada "Bu tip dolandırıcılıklara maruz kalmamak için kendisini telefonda veya sosyal medya hesaplarında banka çalışanı, görevli, polis, telefon operatörü, kargo çalışanı, arkadaş, akraba gibi tanıtarak şifre talep eden kişilerle şifrelerin kati suretle paylaşılmaması, giriş yapılan internet sitesinin güvenlik unsurlarına sahip olduğunun incelenmesi, internet adresinin doğru olduğu teyit edilerek işlem yapılması, akıllı cihazlara yüklenen uygulamalara dikkat edilmesi son derece önemlidir" uyarısında bulundu

Habertürk Giriş: 29.09.2023 - 10:54 Güncelleme: 29.09.2023 - 10:54 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL