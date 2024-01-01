Bankalar bugün açık mı? Bankaya gidecekler dikkat! 1 Ocak Pazartesi bugün bankalar açık mı?
Bankalar bugün açık mı? Bilindiği üzere 1 Ocak Pazartesi yani bugün yılbaşı nedeniyle resmi tatil... Pazartesi yani bugün bankalarda iş yapacaklar merak içerisinde "1 Ocak 2024 Pazartesi günü bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte merak edilen sorunun cevabı...
Bugün yılbaşı nedeniyle resmi tatil... Bugün bankacılık işlemi yapacaklar "1 Ocak Pazartesi günü yani bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...
BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?
Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.
1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.
Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü bugün bankalar kapalı olacak.