Bankalar bugün açık mı? Bankaya gidecekler dikkat! 1 Ocak Pazartesi bugün bankalar açık mı? - Merak Edilenler Haberleri

Bankalar bugün açık mı? Bankaya gidecekler dikkat! 1 Ocak Pazartesi bugün bankalar açık mı? - Merak Edilenler Haberleri

Bugün yılbaşı nedeniyle resmi tatil... Bugün bankacılık işlemi yapacaklar "1 Ocak Pazartesi günü yani bugün bankalar açık mı?" sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, 1 Ocak'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Bu yıl 31 Aralık tarihi pazar gününe denk gelirken, yeni yılın ilk günü ise pazartesi olacak.

3 Şurada Paylaş!









1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor.

Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak. Buna göre 1 Ocak Pazartesi günü bugün bankalar kapalı olacak.