BANKALAR BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık olacak?

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI, KAPALI MI? 30 Ağustos Zafer Bayramı bugün bankalar çalışıyor mu, kapalı mı, kaça kadar açık olacak?

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101. yıl dönümü ile çeşitli etkinlik ve törenlere sahne olacak 30 Ağustos için geri sayım devam ederken o gün içinde banka işlemleri olanlar "30 Ağustos Çarşamba günü bankalar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. 30 Ağustos'ta bankaların çalışma durumu ve saatleri hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte detaylar...