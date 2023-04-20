Bayram süresince ve arefe gününde bankaların çalışma saatleri merak ediliyor. 20 Nisan Ramazan Bayramı arefesinde hizmet veren bankaların 2023 Ramazan Bayramı boyunca açık olup olmadığı araştırılıyor. Resmi tatil nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları hizmet vermezken gözler "Ramazan Bayramı'nda ve arefe gününde bankalar açık mı, kaça kadar çalışıyor?" sorularının yanıtına çevrildi. İşte detaylar...