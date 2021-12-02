Bankalar, engelli müşterilerinin hizmetlere kolaylıkla erişebilmesi için çalışıyor

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, "Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine, hizmet ve ürünleri kullanırken karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmaları konunun tüm taraflarıyla iş birliği içinde sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, yaptığı açıklamada, engelli banka müşterilerinin bankacılık hizmetlerine erişebilmesi ve kullanabilmesi amacıyla sektörde TBB koordinasyonunda çalışmalar yapıldığını belirtti.

TBB çatısı altında bu konuya odaklanmış bir çalışma grubu ve görevlendirilmiş bir bölüm bulunduğunu ifade eden Çakar, banka temsilcileriyle bu çalışma grubunda, engelli vatandaşlar ve ilgili derneklerden kendilerine ulaştırılan talepleri titizlikle değerlendirerek çözümler üretilmesi hususunda ortak çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Çakar, müşteriler tarafından bankaların sistemlerine tanımlanan engeller kapsamında yapılanlara ilişkin, “Engelleri birlikte aştığımız bir gelecek için çalışıyoruz. Çalışmalarımızın ana odağında üç temel engelli grubu yer alıyor; işitme, görme ve ortopedik engelliler. Bankalar da hizmet ve ürünleri planlarken, özel gereksinimleri dikkate alıyor. Engelli müşterilerin sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi için engel durumları hakkında bankalara bilgi verilmesi ve banka sistemlerinde profil oluşturulması önem taşıyor.” değerlendirmesinde bulundu.

İşitme engelli müşteriler özelinde daha etkin iletişim kurulabilmesi amacıyla bankaların çalışanlarına yönelik işaret dili eğitimi verildiğini aktaran Çakar, bazı bankaların işitme engellilerin kayıp, çalıntı kart işlemleri ve diğer konularda uzaktan destek alabilmesi amacıyla canlı ve görüntülü destek uygulamalarının bulunduğunu, alınan talep doğrultusunda işitme engelliler için banka kartı şifre belirlemesi işleminin telefon yerine artık ATM’lerden yapılabildiğini bildirdi.

Çakar, ayrıca şubelerden video konferans aracılığıyla iletişim merkezine bağlanarak işaret dili bilen müşteri temsilcileri aracılığıyla işaret dili ile de hizmet alınabildiğini belirtti.

- "Bankalar, her 100 ATM’sinden asgari iki tanesini ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun hale getirdi"

Alpaslan Çakar, görme engelliler için ATM’lerin çevrelerinde kabartmalı zemin yönlendirmelerinin yapıldığını aktararak, "ATM ekranlarına uyarılar, yönergeler, müşterinin girdilerine ilişkin istenilen onay, hata mesajları gibi bilgilerin sağlanmasına yönelik sesli menü fonksiyonları eklendi. ATM’lerin birçoğunda sesli menü, kulaklık girişi veya telefon ahizesi bulunuyor. Kullanıcı isterse işlemini ATM ekranını kapalı konuma getirme seçeneğiyle yapabiliyor. Böylece çevresindekiler işlemlerini takip edemiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Hizmet sözleşmelerinin, hesap özetinin, PIN, parola gibi müşteriye iletilen dokümanların, görme engelli müşterilere Braille alfabesi, sesli bilgilendirme gibi farklı biçimlerde sunulduğunu belirten Çakar, yakın dönemde okuma yazma bilen görme engellilerin şubeden hesap açma, para çekme/yatırma, kredi veya kredi kartı başvurusu gibi işlemleri sırasında ve sözleşme imzalarken yanlarında tanık bulundurmadan işlem yapabilmelerinin sağlandığını bildirdi.

Çakar, ortopedik engelli müşteriler için tekerlekli sandalye kullanan müşterilerin ihtiyaçları göz önünde tutularak, ATM önlerinde sandalyelerine manevra yaptırabilecekleri alanlar bırakıldığına işaret ederek, ATM klavyeleri erişilebilmesi için belirlenen standartlarda, yüksekliklerde ayarlandığını, ATM önünde basamak veya kot farkı varsa, ATM’ye ulaşım için uygun bir rampa veya uygun diğer bir düzenleme oluşturulduğunu aktardı.

Çakar, "Bankalar, her 100 ATM’sinden asgari iki tanesini ortopedik engelli müşterilerin kullanımına uygun hale getirdi." ifadelerini kullandı.

Türkiye Bankalar Birliği’nin "www.tbb.org.tr" adresli internet sayfasında ortopedik ve görme engellilere hizmet veren ATM ve şubelerin belirtildiği bir harita uygulamasının da hizmete sunulduğunu hatırlanan Çakar, haritalarda, tanımlanmış kriterlere göre ATM ve şube adreslerinin sorgulanabildiği bilgisini paylaştı.

Çakar, engellilere sunulan hizmetlere ilişkin sayısal istatistikleri tuttuklarını ve düzenli olarak birliğin internet sitesinde yayımladıklarını belirterek, "Bu istatistiklere göre Haziran 2021 itibarıyla banka sistemlerinde kayıtlı ortopedik engelli banka müşterisi sayısı 10 bin 330, görme engelli müşteri sayısı 3 bin 222, işitme engelli müşteri sayısı ise yaklaşık 8 bin kişidir." ifadelerini kullandı.

- "Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine devam edeceğiz"

TBB Yönetim Kurulu Başkanı Çakar, aynı dönem için ortopedik engellilere hizmet veren ATM sayısının yaklaşık 5 bin, şube sayısının yaklaşık 6 bin, POS sayısının 1 milyon 423 bin 220, görme engellilere hizmet veren ATM sayısının yaklaşık 32 bin, şube sayısının 6 bin 485, POS sayısının ise yaklaşık 2 milyon 750 olduğunu aktardı.

Çakar, “Engelli müşterilerin bankacılık hizmetlerine erişimlerinin iyileştirilmesine, hizmet ve ürünleri kullanırken karşılaştıkları sorunların en aza indirilmesine yönelik çalışmaları konunun tüm taraflarıyla iş birliği içinde sürdürmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.