Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre bankacılık sektörünün martta aylık kârı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,3 artış gösterdi. Bu yılın ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemlerine göre kârlarda düşüş görülse de martta 5 milyar 868 milyon lira ile tarihin en yüksek aylık kârı görüldü. Ocakta ve şubatta aylık bazda geçen yılın aynı aylarına kıyasla sırasıyla yüzde 29,4 ve yüzde 14,3 düşüş yaşanmıştı.
Bu yılın ilk çeyreğinde bankacılık sektörü 12 milyar 351 milyon lira kâr elde etti. Bu rakam, 2018'in ilk çeyreğindeki 13 milyar 995 milyon liralık kâra göre yüzde 12'lik azalışa işaret etti.
BANKALARIN FAİZ GELİRİ 79,3 MİLYAR LİRA
Bankaların ilk çeyrekte elde ettiği toplam faiz geliri, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 40 artış gösterdi. Mart sonu itibarıyla 103,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 73,7 milyar düzeyinde gerçekleşmişti.
Bu yılın ilk çeyreğinde bankalar kredilerden 79,3 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 14,9 milyar lirası tüketici kredilerinden, 3,7 milyar lirası kredi kartlarından, 9,1 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 51,5 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.
BANKALAR MEVDUATA 47,5 MİLYAR LİRA FAİZ ÖDEDİ
Sektörün toplam faiz gideri, bu yılın ilk çeyreğinde 2018'nin aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 68,4 milyar liraya yükseldi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata verdiği faiz tutarı yüzde 72 artışla 47,5 milyar liraya ulaştı.
Sektörün toplam faiz giderlerinin yüzde 69'u mevduata ve yüzde 10'u bankalara verilen faizlerden oluştu. Bankaların net faiz geliri, mart sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 34,6 milyar liraya yükseldi.
Sektörün, yılın ilk çeyreğinde personel gideri 8 milyar 53 milyon lira oldu.
Bankacılık sektörü aylık net dönem karı şöyle (milyon TL):
|Dönem
|Net Kâr
|Oca.18
|4.537
|Şub.18
|3.847
|Mar.18
|5.528
|Nis.18
|4.920
|May.18
|5.007
|Haz.18
|5.193
|Tem.18
|4.522
|Ağu.18
|4.492
|Eyl.18
|4.129
|Eki.18
|3.717
|Kas.18
|4.803
|Ara.18
|3.119
|Oca.19
|3.208
|Şub.19
|3.279
|Mar.19
|5.868
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