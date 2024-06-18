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        Haberler Bilgi Gündem Bankalar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılıyor, 20-21 Haziran'da bankalar açık mı?

        Bankalar ne zaman açılacak? Bayramdan sonra bankalar hangi gün açılıyor?

        Kurban Bayramı tatili süresince bankalar hizmet vermiyor. EFT, havale başta olmak üzere çeşitli işlemleri yapmaları gereken müşteriler "Bankalar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, bayramdan sonra bankaların açılacağı güne ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 15:13 Güncelleme: 18.06.2024 - 15:13
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        Kurban Bayramı tatili nedeniyle pek çok kurum hizmet vermiyor. Bunlardan biri olan bankaların ne zaman açılacağı merak ediliyor. Bayramın son günlerine girilmişken bankaların da 9 günlük idari izin kapsamına girip girmediği araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin güncel bilgiler...

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        BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Kurban Bayramı, bu sene 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle pazartesi, salı ve çarşamba günü bankalarda işlem yapılamayacak.

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        BANKALAR HANGİ GÜN AÇILIYOR?

        Bankalar, Kurban Bayramı boyunca dört gün kapalı olacak. Bankalar, 20 Haziran 2024 Perşembe günü açılacak. Yatırımcılar bu tarihten itibaren işlemlerine kaldığı yerden devam edbilecek.

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