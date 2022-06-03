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Haberler Para Bankacılık
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Bankaların aktif büyüklüğü 10.3 trilyon lirayı aştı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü nisan itibarıyla 2021 sonuna kıyasla yüzde 12,6 artarak 10 trilyon 375,1 milyar liraya yükseldi

Bankaların aktif büyüklüğü 10.3 trilyon lirayı aştı
AA

BDDK tarafından, Nisan 2022 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, nisanda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 10 trilyon 375 milyar 139 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2021 sonuna göre 1 trilyon 159 milyar 676 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 12,6 oldu.

Nisanda 2021 sonuna kıyasla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 15,2 artarak 5 trilyon 647 milyar 884 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 18,5 yükselerek 1 trilyon 750 milyar 142 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 2,75 seviyesinde gerçekleşti.

98 MİLYAR TL NET KÂR

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, nisanda 2021 sonuna göre yüzde 15,6 artarak 6 trilyon 131 milyar 476 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 34 artışla 956 milyar 854 milyon liraya ulaştı. Sektörün mart sonu itibarıyla dönem net kârı 98 milyar 183 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 20,40 seviyesinde gerçekleşti.

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