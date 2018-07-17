Ülkemizde bankalar için belirlenmiş çalışma saatleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışma saatleri bankadan bankaya göre değişebilmektedir. Bazen kimi bankaların farklı şubelerinde faklı açılış ve kapanış saatleri ya da öğle arası molası olabiliyor.
Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12:30-13:30 saatleri arasında çalışmazlar. Şimdi Türkiye'deki bankaların çalışma saatleri ile ilgili detayları aşağıdaki listede bulabilirsiniz...
BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 2018
Vakıfbank Çalışma Saatleri
Vakıfbank Açılış Saati: 09:30
Vakıfbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Vakıfbank Kapanış Saati: 17:30
Akbank Çalışma Saatleri
Akbank Açılış Saati: 09:00
Akbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Akbank Kapanış Saati: 17:30
Garanti Bankası Çalışma Saatleri
Garanti Bankası Açılış Saati: 09:00
Garanti Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30 (Bazı şehirlerde açık)
Garanti Bankası Kapanış Saati: 17:30
Halk Bankası Çalışma Saatleri
Türkiye Halk Bankası Açılış Saati: 09:00
Türkiye Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Türkiye Halk Bankası Kapanış Saati: 17:30
Ziraat Bankası Çalışma Saatleri
Ziraat Bankası Açılış Saati: 09:00
Ziraat Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Ziraat Bankası Kapanış Saati: 17:30
Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri
Türkiye İş Bankası Açılış Saati: 09:00
Türkiye İş Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Türkiye İş Bankası Kapanış Saati: 17:30
Türkiye İş Bankası’nın farklılık gösterdiği şubeleri bulunur. Bunlar;
Türkiye İş Bankası İstanbul Viaport AVM: 10:00–18:30
Türkiye İş Bankası İstanbul Sabiha Gökçe Havaalanı: 08:00–18:30
Türkiye İş Bankası İstanbul Nautilus AVM: 10:00–18:30
Türkiye İş Bankası İstanbul Kanyon AVM: 10:00–18:30
Türkiye İş Bankası İsanbul Adalet Sarayı: 09:00–12:30 / 13:30–17:30
Türkiye İş Bankası İstanbul Teknik Üniversitesi Adalet Sarayı: 08:30–17:00
Türkiye İş Bankası İstanbul Cevahir Alışveriş Merkezi: 10:00–19:30
Türkiye İş Bankası İstanbul Borsa: 09:00–12:30 / 13:30–17:30
Türkiye İş Bankası İstanbul Atatürk Hava Limanı: 00:00–23:59
QNB Finansbank Mesai Saatleri
Türkiye Finansbank Açılış Saati: 09:00
Türkiye Finansbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Türkiye Finansbank Kapanış Saati: 17:30
Denizbank Çalışma Saatleri
Denizbank Açılış Saati: 09:00
Denizbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Denizbank Kapanış Saati: 17:30
HSBC Çalışma Saatleri
HSBC Bankası Açılış Saati: 09:00
HSBC Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
HSBC Bankası Kapanış Saati: 17:30
Yapı Kredi Bankası Çalışma Saatleri
Yapı Kredi Bankası Açılış Saati: 09:00
Yapı Kredi Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Yapı Kredi Bankası Kapanış Saati: 17:30
İNG Bank Çalışma Saatleri
ING Bank Açılış Saati: 09:00
ING Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
ING Bank Kapanış Saati: 17:30
Albaraka Türk Çalışma Saatleri
Alabaraka Türk Açılış Saati: 09:00
Alabaraka Türk Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Alabaraka Türk Kapanış Saati: 17:30
Şekerbank Çalışma Saatleri
Şekerbank Açılış Saati: 09:00
Şekerbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Şekerbank Kapanış Saati: 17:00
Odeabank Çalışma Saatleri
Odeabank Açılış Saati: 08:30
Odeabank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Odeabank Kapanış Saati: 17:00
TEB Çalışma Saatleri
Türkiye Ekonomi Bankası Açılış Saati: 09:00
Türkiye Ekonomi Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
Türkiye Ekonomi Bankası Kapanış Saati: 17:00
Tekstilbank Çalışma Saatleri
Tekstil Bank Açılış Saati: 09:00
Tekstil Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:00 ile 13:00
Tekstil Bank Kapanış Saati: 17:00
T-Bank Çalışma Saatleri
T Bank Açılış Saati: 09:00
T Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30
T Bank Kapanış Saati: 17:00
Citibank Çalışma Saatleri
Citi Bank Açılış Saati: 09:00
Citi Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:00 ile 13:00
Citi Bank Kapanış Saati: 17:30
A Bank Çalışma Saatleri
A Bank Açılış Saati: 09:00
A Bank Öğle Tatili Saatleri: 12:00 ile 13:00
A Bank Kapanış Saati: 17:30
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