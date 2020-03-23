Bankaların Kovid-19 önlemleri - İSTANBUL

Bazı bankalar, çalışma saatlerini güncellerken, müşteriler içeriye sırayla alınıyor.Silivri'de, aldıkları sayı doğrultusunda işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bazı bankaların önünde yoğunluğa neden oldu.Sırada yaşlıların olması da dikkati çekti. Banka önünde bekleyen bazı müşterilerin maske taktığı görüldü.
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