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        Haberler Gündem Güncel Bankamatikte yüklü miktarda para buldu

        Bankamatikte yüklü miktarda para buldu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir esnaf, bankamatik önünde bulduğu yüklü miktardaki parayı zabıta ekiplerine teslim etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:54 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:54
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        Bankamatikte yüklü miktarda para buldu
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        Turgutlu ilçesinde esnaflık yapan ve Turgutlu Sanayi Sitesinde lokanta işleten Okan Orbay, akşam saatlerinde para çekmek için site içerisinde bulunan ATM'ye gitti.

        ATM'nin önüne geldiğinde yüklü miktarda paranın yerde olduğunu gören esnaf, parayı alıp ardından zabıta ekiplerini aradı. Olay yerine gelen zabıta ekiplerine bulduğu parayı teslim eden esnaf Okan Orbay, "Para çekmek için bankamatiğe geldiğimde yerde yüklü miktar paranın olduğunu gördüm. Parayı alıp hemen zabıta ekiplerini aradım. Onlarda geldiler ve tutanak tutup parayı teslim ettim. İnşallah para sahibini bulur" dedi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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