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Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'daki banka soygununda silah oyuncak çıktı! - Haberler
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İstanbul'daki banka soygununda silah oyuncak çıktı!

İstanbul Çekmeköy'de bankaya giren silahlı kişi, banka görevlisini etkisiz hale getirerek silahını aldı. Ardından bankayı soyan şüpheli, paraları alıp kaçtı. Bu sırada bankada hesap açmak için işlemlerde bulunan bir polis memuru, peşine düştüğü soyguncuyu kısa sürede yakaladı. Olay anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Soyguncunun bankayı boncuk atar tabanca ile soyduğu ortaya çıktı

İstanbul'daki banka soygununda silah oyuncak çıktı! - Haberler
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İstanbul'da, banka soyan kişi, bu sırada bankada hesap açmak için işlemlerde bulunan bir polis memuru tarafından kısa sürede yakaladı. Soyguncunun bankayı boncuk atar tabanca ile soyduğu ortaya çıkarken, olay anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

Olay, önceki gün Çekmeköy ilçesi Sultançiftliği Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, saat 11.45 sıralarında bankaya giren şüpheli, elindeki silahla güvenlik görevlisini tehdit ederek silahını aldı.

PARAYI ALAN ŞÜPHELİ KOŞARAK KAÇTI

Ardından banka görevlilerine siyah bir poşet uzatan soyguncu, “Paraları poşete koyun” diyerek bağırdı. Bazı müşterilerin panik yaşandığı o anlarda, görevliler tarafından istenilen para poşete konuldu. Parayı alan şüpheli hızla olay olay yerinden kaçtı.

HESAP AÇMAK İÇİN GELEN POLİS YAKALADI

Soygun olayı gerçekleştiği sırada, bankada eşiyle hesap açmaya gelen Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru M.S., olaya tanık oldu. Kaçan şüphelinin peşinden giden polis memuru, kovalamaca sonucu havaya ateş açarak şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

TABANCA OYUNCAK ÇIKTI

Yakalanan şüphelinin poşetinden bankadan gasp ettiği 131 bin 920 TL, 1300 Euro para ve olayı gerçekleştirdiği silah ele geçirildi. Yapılan incelemede silahın boncuk atar tabanca olduğu ortaya çıktı.

Şüpheli Muhammed D. (49) sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine götürüldü. Sabıka kaydı olmadığı ortaya çıkan şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüpheli Muhammed D., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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