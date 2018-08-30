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Tisha, "Her şey renklendirme için doğru yiyeceği bulmakta. Çatal, bıçak, kaşık... Mutfakta ne varsa onu araç olarak kullanıyorum. Bir hata yaparsam da yiyebiliyorum" diyor. Keşke tüm hatalar yenildiğinde böyle tat verse!