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Ünlü sanatçı, Borodiyanka’daki amuda kalkmış bir jimnastikçiyi tasvir ettiği eserini Instagram hesabında paylaştı.

Ukrayna’da başkent Kiev’de görülen bazı duvar resimleri, gerçek adı bilinmeyen Banksy’nin ülkede çalıştığı spekülasyonlarını beraberinde getirmişti.

Duvar sanatçısı, jimnastikçi resminin üç fotoğrafını “Borodiyanka, Ukrayna” notuyla paylaştı.

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Banksy’nin resmen üstlenmediği Borodiyanka’aki bir başka duvar resminde de, Rusya lideri Vladimir Putin’i judoda yere seren bir çocuk görülüyor. Judo tutkunu Putin’in siyah kuşağı bulunuyor.

Borodiyanka, 24 Şubat’ta başlayan işgalin ilk günlerinde Rus bombardımanı nedeniyle en büyük yıkıma uğrayan yerlerden biri.

Rus askerleri, savaşın ilk aşamasında Kiev’in yaklaşık 50 kilometre kuzeybatısındaki kenti işgal etmiş, daha sonra Nisan’da Ukrayna güçleri geri almıştı.

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Banksy’nin yaptığı sanılan ve İrpin’deki bir binanın kenarında yer alan üçüncü bir eser de bir ritmik jimnastikçiyi tasvir ediyor.

Kiev’in dışındaki kasabada, Rus işgal güçlerinin yüzlerce sivili öldürdüğü iddia edilmişti.

Banksy’nin tarzına benzeyen bir diğer eserde de bir tankın üzerinde oturan iki çocuk görülüyor.

Dünyanın en ünlü sanatçılarından biri olan Banksy’nin kimliği bilinmiyor. Sanatçı 1990’larda Bristol kentindeki çalışmalarıyla meşhur olmuş, daha sonra eserleri Paris, New York, Park City gibi yerlerde görülmüştü.