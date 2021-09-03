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Haberler Kültür-Sanat Resim Banksy’nin ‘parçaladığı’ meşhur eseri yeniden satışta!
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Banksy’nin 'parçaladığı' meşhur eseri yeniden satışta!

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin 2018 yılında 1,4 milyon dolara alıcı bulduktan hemen sonra öğüttüğü eseri yeniden satışa çıktı. Orijinal adı Girl with Balloon (Balonlu Kız) olan ve öğütüldükten sonra Love is in the Bin (Aşk Çöpte) adını alan eserin bu kez 5,5 milyon ila 8,3 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulabileceği tahmin ediliyor

Banksy’nin ‘parçaladığı’ meşhur eseri yeniden satışta!
HABERTURK.COM

İngiliz grafiti sanatçısı Banksy'nin 2018 yılında Sotheby's Müzayede Evi'nde düzenlenen açık artırmada 1,4 milyon dolara (16 milyon 622 bin Türk lirası) alıcı bulduktan hemen sonra içerisindeki düzenek nedeniyle kendi kendine parçalanan eseri yeniden satışa çıktı.

Banksy'nin sanatın ticarileşmesine karşı bir eylem olarak parçaladığı eserin 14 Ekim'de Londra'daki Sotheby's Müzayede Evi'nde yeniden satışa sunulacağı belirtildi.

Girl With Balloon (Balonlu Kız) adıyla bilinen fakat parçalandıktan sonra Love is in the Bin (Aşk Çöpte) olarak isimlendirilen eserin 5,5 milyon dolar (45 milyon 660 bin Türk lirası) ila 8,3 milyon dolar (68 milyon 905 bin Türk lirası) arasında bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

Müzayede evinin Modern ve Çağdaş Sanat Başkanı Alex Branczik, Love is in the Bin'i "Yakın sanat tarihinin gerçek bir simgesi" olarak nitelendiriyor.

Üç yıl önce 'Balonlu Kız'ı kimin aldığı hala gizemini korurken eserin satıştan önce Londra, Hong Kong, Taipei ve New York'ta halka açık şekilde sergileneceği ifade edildi.

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