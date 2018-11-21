UCAM Murcia'da Rojas, Oleson ve Kloof, Banvit'te ise Moore ve Tolga Geçim'in basketler bulduğu ilk 6 dakika 15-14 İspanyol ekibinin üstünlüğüyle geçildi. Konuk takımın Oleson'un dış atışlarda etkili olduğu ilk periyotta Banvit Oliver, Şehmus Hazer ve Morgan ile etkili oldu. İlk periyodu konuk ekip 22-21 önde tamamladı.

Konuk takımın etkili başladığı ikinci çeyreğin 14. dakikasında Moore ile skorda eşitliği sağlayan Banvit (29-29), Cate, Urtasun ve Booker'ı durduramadı. Sert savunmasının yanında pota altını da iyi kullanan İspanyol ekibi, soyunma odasına 42-33 üstün gitti.

İkinci yarıya hücum ve savunmada etkili başlayan UCAM Murcia, Banvit'in top kayıplarını Delia ile iyi değerlendirdi ve 24. dakikayı 46-40 üstün geçti. Banvit, Ragıp Atar, Moore ve Şehmus Hazer ile bulduğu sayılarla çeyreğin son dakikasında farkı 2 sayıya düşürmesine rağmen UCAM Murcia, final periyoduna 51-47 önde girdi.

Çekişmeli geçen son çeyrekte de farkın kapanmasına izin vermeyen UCAM Murcia, karşılaşmayı 63-62 kazandı.

Salon: Banvit Kara Ali Acar

Hakemler: Lorenzo Baldini (İtalya), Boris Krejic (Slovenya), Wojciech Liszka (Polonya)

Banvit: Perez 14, İsmail Cem Ulusoy, Oliver 4, Ercan Osmani 2, Tolga Geçim 7, Morgan 10, Rıdvan Öncel, Şehmus Hazer 8, Ragıp Atar 4, Moore 13

UCAM Murcia: Duran, Urtasun 10, Kloof 8, Rudez 5, Oleson 10, Cate 6, Delia 8, Tumba 3, Rojas 6, Booker 7

1. Periyot: 21-22

Devre : 33-42

3. Periyot: 47-51

Diskalifiye: 19.44 Tumba (UCAM Murcia)

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