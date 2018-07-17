Banvit Kara Ali Acar Spor Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Özcan Kılıç, Banvit Basketbol Kulübü Başantrenörü'nün kim olacağının uzun zamandır medyada merak uyandırdığını söyledi.

Kılıç, bu konudaki kararı uzun zaman önce verdiklerini ve basında adı geçen Türk ve yabancı hiçbir antrenör ile görüşme yapmadıklarını belirterek şöyle konuştu:

"2018-2019 sezonu Banvit Basketbol Kulübü Başantrenörü, kulübümüzün kuruluş aşamasından itibaren aramızda olan ve sürekli büyük övgüyle bahsedilen Banvit altyapı organizasyonunun baş mimarı olan Ahmet Gürgen olacaktır. Gerek kendi içimizde yaptığımız değerlendirme toplantıları gerekse Ahmet Gürgen'in 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'ndaki Milli Takım Antrenörlüğü görevi ve burada bulunmaması sebebiyle konu ile ilgili açıklamamız bugüne kalmıştır. Kulübümüzün misyonu ile ciddi şekilde örtüşen bu hamlemiz için bulunduğumuz zamanın çok doğru olduğuna inancımı ve kendisine her zamankinden daha fazla güvendiğimi belirtiyor, tekrar üstün başarı dileklerimle hayırlı olsun demek istiyorum."

GENÇ OYUNCULARA DAHA ÇOK SÜRE

Başantrenör Ahmet Gürgen de kendi adına büyük bir hedefini gerçekleştirdiğini vurguladı.

Burada hep beraber sadece yönetim kurulu değil, altyapı antrenörlerinden A takıma kadar herkesin çalışması gerektiğini ifade eden Gürgen, "Bu kulübün etik ve marka değerlerine sahip çıkarak çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki sezon 200 dakika oyuncu süresinden 100 dakikasını genç oyuncularımıza vermeyi düşünüyoruz. Onlar için bu hayalleri kurduk. Genç oyuncularımızın hepsi bu kapasiteye sahip oyuncular. Bu sezon en büyük hedeflerimden biri bu." diye konuştu.

İmza törenine kulübün sportif direktörü Turgay Çataloluk ve genel menajeri Turgay Zeytingöz de katıldı.

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