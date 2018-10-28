Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Banvit, ABD'li Marcus Thornton ve Sırbistanlı oyuncu Stefan Bircevic ile yollarını ayırdı.

Banvit Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, bu sezon başında kadroya katılan sporcular Marcus Thornton ve Stefan Bircevic ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Marcus Thornton ve Stefan Bircevic'e, kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki basketbol yaşamlarında başarılar dileriz." denildi.

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