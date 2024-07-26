Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler BBC Dünya Barack Obama, Demokrat Parti başkan adayı olarak Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

        Barack Obama, Demokrat Parti başkan adayı olarak Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

        Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak desteklediklerini açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 26.07.2024 - 15:01 Güncelleme: 26.07.2024 - 15:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barack Obama, Demokrat Parti başkan adayı olarak Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı
        ABONE OL
        ABONE OL
        BBC TÜRKÇE
        BBC TÜRKÇE HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        obama harris Getty Images

        Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak desteklediklerini açıkladı.

        Eski ABD Başkanı Obama ve eşi Michelle Obama, ortak açıklamalarla Kamala Harris'in "bu kritik anın gerektirdiği vizyona, karaktere ve güce" sahip olduğuna inandıklarını söylediler.

        Obama çifti Cuma günü sosyal medya platformu X hesaplarından eş zamanlı yaptıkları açıklamalarda Harris'i "desteklemekten daha fazla heyecan duyamayacaklarını" belirttiler ve seçilmesi için "ellerinden gelen her şeyi" yapacaklarına söz verdiler.

        Çiftin açıklamalarında, "Başkan Biden'a katılıyoruz. Kamala'yı seçmek onun aldığı en iyi kararlardan biriydi. Özgeçmişi bu kararı doğruluyor" ifadeleri yer alıyor.

        Harris'in California başsavcısı, ABD senatörü ve daha sonra başkan yardımcısı olarak kariyerine atıfta bulunan açıklama, "Ancak Kamala'da bir özgeçmişten fazlası var. Bu kritik anın gerektirdiği vizyona, karaktere ve güce sahip" diye devam ediyor:

        "Kamala Harris'in bu seçimi kazanmak ve Amerikan halkına hizmet etmek için gerekenlere sahip olduğundan şüphemiz yok.

        "Bu kadar riskli bir dönemde hepimize umutlu olmak için sebep veriyor."

        Yazılı açıklamaya, Harris'in telefonla Obama'ların desteğini aldığı görüşmenin videosu eşlik etti.

        ABD Başkan Yardımcısı videoda, "Aman Tanrım... Michelle, Barack, bu benim için çok şey ifade ediyor" diyor.

        ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen Pazar günü yarıştan çekildiğini açıklamasının ardından, Harris'in görüştüğü 100'den fazla önde gelen Demokrat arasında Barack Obama'nın da olduğu bildirilmişti.

        Obama, o gün yaptığı açıklamada Biden'ın yarıştan çekilmesini takdir etmiş ancak Harris'i tam anlamıyla desteklememişti.

        Harris, Demokrat Parti delegelerin çoğunluğunun desteğini halihazırda almış durumda ve Ağustos ayındaki parti kongresinde resmi aday olma yolunda ilerliyor.

        Harris, ABD genelinde bir dizi kampanya etkinliğine de katıldı.

        Perşembe günü, Houston'daki Amerikan Öğretmenler Federasyonu sendikasına hitap eden Harris, "aşırılıkçı" Cumhuriyetçiler ve "başarısız" politikalara yönelik eleştirilerini yineledi.

        "Biz saldırı silahlarını yasaklamak isterken onlar kitapları yasaklamak istiyor," dedi.

        Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump ise Perşembe günü yeni rakibine hitaben, sosyal medya platformu Truth Social'da yayımladığı bir gönderide, "Yalancı Kamala Harris radikal bir solcu Marksist ve daha da kötüsü!" dedi.

        Trump ayrıca, Harris Demokrat Partinin resmi adayı oluncaya kadar onunla televizyon tartışması yapmayı kabul etmediğini açıkladı.

        Demokratların "hala 'daha iyi' birini beklediklerini" öne sürdü.

        • Kamala Harris ABD Başkanı seçilirse, Amerikan dış politikasında neler değişebilir?
        • Biden'ın çekilmesi Harris, Demokratlar ve Trump için ne anlama geliyor?
        • Kamala Harris, başkan adaylığı için gerekli delege sayısına ulaştı
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        Efsane dizi 'Bizimkiler'in binasında kentsel dönüşüm anlaşmazlığı
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        TCMB Başkan Yardımcısı Akçay'dan faiz indirimi açıklaması
        UEFA ülke puanında son durum
        UEFA ülke puanında son durum
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Büyükbaş hayvan yüklü TIR bariyerlerde asılı kaldı: 6 hayvan öldü
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        Avrupa'da kalabalıktan uzak 7 rota!
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı tatilde
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Prof. Dr. Serap Şimşek'ten COVID-19 açıklaması! 'Acı ama gerçek' diye duyurdu!
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        Kayıt altına alındı! Sadece bu bölgemizde görülüyor
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        AKOM'dan bugün ve yarın için kritik uyarı! İstanbul'da sağanak!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Beşiktaş'ın Barça planı!
        Obama'dan Harris'e destek
        Obama'dan Harris'e destek
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Sporun kalbi Paris'te atacak
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Türkiye 101 sporcuyla madalya peşinde!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        Zıpkın avı ölümle bitti!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        İmamı okla vurmuştu! Yeni görüntüsü çıktı! Omzunda yay belinde ok!
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        ÖTV'ye plug-in hibrit güncelleme
        Gece de akın ettiler
        Gece de akın ettiler
        Devre mülkler için değişiklik
        Devre mülkler için değişiklik
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?
        Danimarka yeşil enerjide nasıl bu noktaya geldi?