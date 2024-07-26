Barack Obama, Demokrat Parti başkan adayı olarak Kamala Harris'e destek verdiğini açıkladı

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Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Demokrat Parti'nin başkan adayı olarak desteklediklerini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Obama ve eşi Michelle Obama, ortak açıklamalarla Kamala Harris'in "bu kritik anın gerektirdiği vizyona, karaktere ve güce" sahip olduğuna inandıklarını söylediler.

Obama çifti Cuma günü sosyal medya platformu X hesaplarından eş zamanlı yaptıkları açıklamalarda Harris'i "desteklemekten daha fazla heyecan duyamayacaklarını" belirttiler ve seçilmesi için "ellerinden gelen her şeyi" yapacaklarına söz verdiler.

Çiftin açıklamalarında, "Başkan Biden'a katılıyoruz. Kamala'yı seçmek onun aldığı en iyi kararlardan biriydi. Özgeçmişi bu kararı doğruluyor" ifadeleri yer alıyor.

Harris'in California başsavcısı, ABD senatörü ve daha sonra başkan yardımcısı olarak kariyerine atıfta bulunan açıklama, "Ancak Kamala'da bir özgeçmişten fazlası var. Bu kritik anın gerektirdiği vizyona, karaktere ve güce sahip" diye devam ediyor:

"Kamala Harris'in bu seçimi kazanmak ve Amerikan halkına hizmet etmek için gerekenlere sahip olduğundan şüphemiz yok.

"Bu kadar riskli bir dönemde hepimize umutlu olmak için sebep veriyor."