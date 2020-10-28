Baraj dizisinin 11. son bölümünde; Nehir’e bir şey olmasını istemeyen Nazım ise, Nehir için Tarık’ın yardımını kabul etmek zorunda kalır.

BARAJ 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Baraj dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Nehir ile Nazım’ı evde çok zor anlar bekliyordur. Eve Zerrin’in taşınması ve beklenmedik bir misafir, Nehir ve Nazım’ın zaten karmaşık olan ilişkisini daha da karmaşıklaştırır.

Nişanda herkesin dikkati Nehir’in üzerindeyken Halil, Tarık ile Zahra’nın videosunu görmüştür. Bu durum, Tarık ve Zahra’nın başına çok büyük dertler açmak üzeredir.