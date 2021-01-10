Baraj dizisinin 21. son bölümde yaşanan heyecan sonrası gözler 22. yeni bölüm fragmanına çevrildi. Peki 22. yeni fragman yayında mı?
BARAJ 22. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
— Baraj (@barajfox) January 9, 2021
BARAJ 21. YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Nazım, Hakan’ı iyice köşeye sıkıştırınca, Hakan’ın Nazım’dan kurtulma planlarının ilk kurbanı Bahar olur. Bunun üzerine Nazım; Nehir, Tarık ve Hakan’ın hayatlarını mahvetme yolunda hızla ilerlemeye devam eder.
Nazım’ın hala ona aşık olduğuna inanan Nehir, Nazım’ı bu intikam yolundan vazgeçirebilecek midir?
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