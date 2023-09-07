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        Haberler Gündem BARAJ DOLUK ORANI| Yağış sonrası İstanbul barajlarında son durum: İSKİ 7 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı

        Yağmur sonrası İstanbul barajlarında son durum! 7 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı

        Eylül ayıyla birlikte İstanbul'da yüzde 30'un altına inen İstanbul baraj doluluk oranı kamuoyunda tedirginlikle takip ediliyor. Geçtiğimiz Salı akşamı meydana gelen ve sele neden olan şiddetli yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları araştırılıyor. İşte 7 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.09.2023 - 12:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 12:02
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        İstanbul baraj doluk oranları Eylül ayında barajların yüzde 30'un altına düşmesi ve sele de neden olan sağanak yağış sonrası İstanbul baraj doluluk oranları merak edilip araştırılıyor. Peki, İstanbul baraj doluk oranı yüzde kaç seviyesinde seyrediyor? İşte İSKİ 7 Eylül İstanbul baraj doluluk oranı...

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        EYLÜL AYI İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İstanbul'da sel felaketine neden olan sağanak yağış 5 Eylül Salı akşamı meydana geldi. 4 Eylül'de İstanbul'da baraj doluk oranı yüzde 28,16 olarak kaydedilirken yağışın yaşandığı gün baraj doluk oranı 27,88 olrak kaydedildi. Yağışın ardından ertesi gün yani Eylül'de ise İstanbul baraj doluk oranı yüzde 28,16'ya yükseldi. bugün yani 7 Eylül Perşembe günü ise baraj doluk oranı İstanbul'da yüzde 28,3 olarak kaydedildi.

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        Son 10 yıl içerisinde kaydedilen verilere göre ise en son 2014 yılında 7 Eylül'de baraj doluluk oranları yüzde 15,38 dolayında kaydedilmişti. Bu veri son 10 yılda en düşük doluluk oranı olarak kaydedilmişti.

        #baraj
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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