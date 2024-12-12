Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 12 Aralık 2024: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 12 Aralık 2024: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Aralık ayında yağan son yağmurlar güncel baraj doluluk oranını olumlu yönde etkiliyor. İki hafta önce yüzde 28.3'e kadar düşen doluluk oranı, geçen süre zarfında yağan yağmurun ardından biraz da olsa yükseldi. Peki İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? İşte, 12 Aralık 2024 Baraj doluluk oranı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 10:34 Güncelleme: 12.12.2024 - 10:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        İSKİ güncel baraj doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ bu sabah yaptığı son değeri açıkladı. İşte 12 Aralık güncel baraj doluluk oranı

        2

        BARAJLARDAKİ SON DURUM 12 ARALIK 2024

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 12 Aralık Çarşamba günü itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %29.92 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

        3

        İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANI

        Ömerli Barajı 29,27

        Darlık Barajı 12,17

        Elmalı Barajı 2,47

        Terkos Barajı 21,46

        4

        Alibey Barajı 1,98

        Büyükçekmece Barajı 17,06

        Sazlıdere Barajı 12,26

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İsrail tankları Suriye'de ilerliyor
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        Beş ay üst üste cari fazla verildi
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        İşte Buruk'un Malmö 11'i!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Alacak verecek tartışması cinayetle bitti! Rezidansta kanlı kavga!
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        Beşiktaş, Bodo/Glimt'in konuğu olacak
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Uygun koşullu 7.7 milyar dolarlık dış finansman sağlandı"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        "Artık en güçlü rakibi, taraftarı!"
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Çakar ve siren sistemli araca parmak ısırtan ceza!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Dünyanın en iyi 100 yemeğini seçtiler!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        Bu belirtileri görmezden gelmeyin!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        16 yaşında ve 11. sınıf öğrencisi... Lisede bıçaklama!
        "Boşanmıyoruz"
        "Boşanmıyoruz"
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Elon Musk'ın serveti 400 milyar doları aştı
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Balyozla duvarı yıkıp komşunun eşyalarını çalmıştı!
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        Elektrikli araç yangınında doğru bilinen yanlışlar
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        12 il için sarı kod! Sağanak ve kar yağışı etkili olacak
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        FBI Direktörü Trump göreve başlamadan istifa kararı aldı
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        Gürcistan'da protestoların 14. günü
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı
        ILO: Türkiye’de reel ücretler arttı