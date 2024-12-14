Baraj doluluk oranı: 14 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), İstanbul'daki barajların doluluk oranını açıkladı. 14 Aralık Cumartesi günü İstanbul'daki barajların doluluk oranındaki artış yüzde 30 civarına ulaştı. İşte güncel baraj doluluk oranı
İstanbul’daki baraj doluluk oranı merak ediliyor. Mega kentteki son zamanlardaki yağışın ardından İSKİ son veriyi açıkladı. Baraj doluluk oranı ne kadar arttı? İşte 14 Aralık Cumartesi itibariyle son durum...
İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI
İstanbul'daki yağışların ardından 14 Aralık Cumartesi günü sabah saatlerinde, barajların doluluk oranı yüzde 30.21’ e çıktı.
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 32,73
Darlık Barajı 29,63
Elmalı Barajı 68,23