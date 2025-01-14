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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı 14 Ocak 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranı 14 Ocak 2025: İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 14 Ocak tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.01.2025 - 09:23 Güncelleme: 14.01.2025 - 09:48
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        Baraj doluluk oranı merak ediliyor. İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 40 civarında. 14 Ocak Salı günü yağan yağışın ardından güncel doluluk oranı araştırılıyor. Peki İSKİ 14 Ocak Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

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        14 OCAK 2025 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 14 Ocak 2025 Salı günü için yüzde 45.06 olarak ölçüldü.

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        GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI

        Ömerli yüzde 46,92

        Darlık yüzde 38,6

        Elmalı yüzde 82,67

        Terkos yüzde 45,25

        4

        Alibey yüzde 26,74

        Büyükçekmece yüzde 39,02

        Sazlıdere yüzde 35,74

        Istrancalar yüzde 68,94

        Kazandere yüzde 67,45

        Papuçdere yüzde 41,57

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