Baraj doluluk oranı 2 Eylül 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, son durum ne?
İSKİ 2 Eylül 2024 barajların doluluk oranı son dakika verileri her gün güncelleniyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 2 Eylül 'de barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir? İşte baraj doluluk oranları
İstanbul'da baraj doluluk oranlarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan düşüş devam ediyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 50'nin altına indi. Peki Baraj doluluk oranı nasıl? 2 Eylül Pazartesi İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?
BARAJ DOLULUK ORANI KAÇ OLDU?
İSKİ'nin verilerine göre 2 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:
Baraj Doluluk Oranları
Omerli 44.5
Darlik 50.95
Elmali 57.4
Terkos 60.59
Alibey 13.85
BCekmece 45.93
Sazlidere 50.35
Istrancalar 29.68
Kazandere 14.12
Pabucdere 27.45
2 EYLÜL 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 2 Eylül Pazartesi günü için yüzde 46.22 olarak ölçüldü.