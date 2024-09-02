Baraj doluluk oranı 2 Eylül 2024: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu, son durum ne?

İstanbul'da baraj doluluk oranlarında sıcak havaların etkisiyle yaşanan düşüş devam ediyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 50'nin altına indi. Peki Baraj doluluk oranı nasıl? 2 Eylül Pazartesi İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları yüzde kaç oldu?