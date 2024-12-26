Baraj doluluk oranı: 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranını açıkladı. Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Peki 26 Aralık İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel baraj doluluk oranını duyurdu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 26 Aralık barajlardaki güncel durumu açıkladı. İşte 26 Aralık baraj doluluk oranı
26 ARALIK BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?
Açıklanan son verilere göre 26 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 31,83 olarak paylaşıldı.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %17
Büyükçekmece: %31
Darlık: %32
Elmalı: %77
Istrancalar: %32
Kazandere: %11
Pabuçdere: %9
Sazlıdere: %33
Terkos: %32
Ömerli: %38