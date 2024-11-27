Baraj doluluk oranı 27 Kasım 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ güncel olarak barak doluluk oranını duyuruyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi her gün baraj baraj yüzdelikleri İstanbululular ile buluşturuyor. Böylece kurak geçen yazın ardından yağışların arttığı günlerde su kaynakları kontrol edilebiliyor. Peki 27 Kasım 2024 Çarşamba İSKİ güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
Baraj doluluk oranı İSKİ tarafından her gün açıklanıyor. Hafta sonundan başlayan şiddetli yağış yer yer etkisini göstermeye devam ediyor. İstanbul baraj doluluk oranları Elmalı, Ömerli, Alibey gibi büyük alanlar başta olmak üzere tüm barajlar için sorgulanmaya başladı. İşte, 2024 güncel baraj doluluk oranları
İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?
İSKİ ortalama baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. 27 Kasım itibarıyla İstanbul'da barajlar yüzde 28.43 oranında dolu.
İşte baraj baraj doluluk oranları:
27 Kasım'da barajlardaki doluluk oranı şöyle sıralandı:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
Ömerli Barajı 26,26
Darlık Barajı 12,88