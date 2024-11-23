Baraj doluluk oranı: İSKİ 23 Kasım İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?
İstanbul'da güncel baraj doluluk oranı İSKİ tarafından duyuruluyor. Yurt genelinde yaşanan kuraklık, İstanbul'a su sağlayan barajları da vurdu. İstanbul'daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki 23 Kasım 2024 İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranları belli oluyor. Son dönemlerin en yağışsız dönemi yaşanırken İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl sorusuna yanıt aranıyor. Kış aylarındaki yağışların baraj seviyesini doldurması beklenirken henüz beklenen yağışlar yağmadı. İşte, İstanbul güncel baraj doluluk oranı
BARAJ DOLULUK ORANI NASIL?
20 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 23 Kasım Cumartesi günü için yüzde 27,75 olarak ölçüldü.
İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre, İstanbul baraj doluluk oranları belli oluyor. Son dönemlerin en yağışsız dönemi yaşanırken İstanbul'da baraj doluluk oranı nasıl sorusuna yanıt aranıyor. Kış aylarındaki yağışların baraj seviyesini doldurması beklenirken henüz beklenen yağışlar yağmadı. İşte, İstanbul güncel baraj doluluk oranı
BARAJ DOLULUK ORANI NASIL?
23 KASIM 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 23 Kasım Cumartesi günü için yüzde 27,75 olarak ölçüldü.
Ömerli Barajı: %25,39
Darlık Barajı: %29,19
Elmalı Barajı: %51,15
Terkos Barajı: %35,74
Alibey Barajı: %7,08
Büyükçekmece Barajı: %29,26
Sazlıdere Barajı: %38,3
Ömerli Barajı: %25,39
Darlık Barajı: %29,19
Elmalı Barajı: %51,15
Terkos Barajı: %35,74
Alibey Barajı: %7,08
Büyükçekmece Barajı: %29,26
Sazlıdere Barajı: %38,3