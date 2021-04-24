İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemÇevre80'İ GEÇTİ! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ (24 Nisan)
ABONE OL

İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!

İstanbul'un barajlarında doluluk yüzde 81.11 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 66.26'a ulaşan Alibeyköy Barajı'ndaki son durum havadan görüntülendi. Mega kentte ocak ayında barajların doluluk oranı yüzde 19.60'lara kadar inmişti. Nisan yağmurlarıyla birlikte doluluk oranının daha da artabileceği bildirildi

80'İ GEÇTİ! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranı - İSKİ (24 Nisan)
İSKİ'den flaş açıklama! Barajlarda son durum!
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'da yüzde 20'nin altına kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranları, peş peşe gelen yağışlı hava ile artışa geçti.

Doluluk oranlarındaki artış eskiye oranla yavaş devam etse de İstanbul'un barajlarındaki son 7 günde yüzde 0.42 artış yaşandı. Doluluk oranı yüzde 80.72'den yüzde 81.11'e yükseldi.

SON BİR YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

DHA'da yer alan habere göre İSKİ verilerine göre bugünkü doluluk oranı son bir yılın en yüksek doluluk oranı olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl mayıs ayı sonunda doluluk oranı yüzde 68.56 olarak ölçülmüştü.

OCAK AYINDAN İTİBAREN ARTIŞ BAŞLADI

Ağustos ayında 37.52'ye inen doluluk oranı, Aralık ayında 20.29 olarak ölçülmüştü. Daha sonra hızla yükselişe geçen doluluk oranları Ocak ayında yüzde 40.39'a, Şubat ayında 56.2'ye, Mart ayında ise yüzde 72.83'e çıktı.

EN DOLU DARLIK BARAJI

İstanbul'un en fazla doluluğa ulaşan barajı ise Darlık Barajı oldu. Darlık barajında doluluk oranı 97.36 olarak kayıtlara geçti. İstanbul'un en az doluluk oranına sahip barajı ise yüzde 43.38 ile Sazlıdere Barajı oldu.

İSTANBUL'DAKİ BARAJLARDA SON DURUM

Alibeyköy Barajı yüzde 66.26


Büyükçekmece Barajı yüzde 77.35


Darlık Barajı yüzde 97..36


Elmalı Barajı yüzde 95.31


Istranacalar yüzde 53.56


Kazandere Barajı yüzde 77.67


Ömerli Barajı yüzde 95.87


Papuçdere Barajı yüzde 76.87


Sazlıdere Barajı yüzde 43.98


Terkos Barajı yüzde 78.24

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Parfüm kullanmada birinciyiz
GÜNDEMParfüm kullanmada birinciyiz
MEB DUYURDU: Okullar ne zaman kapanacak? 2021 Yaz tatili ne zaman?
GÜNDEMOkullar ne zaman kapanacak?
Seyahat izin belgesi alma: e-Devlet ve telefon ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
GÜNDEMSeyahat izin belgesi nasıl alınır?
Hafta sonu şehirler arası seyahat yasağı var mı? Uçakla, özel araçla, otobüsle şehirler arası seyahat yasak mı
GÜNDEMŞehirler arası seyahat yasağı var mı?
ACI HABER! Son dakika: KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın acı günü!
GÜNDEMKKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ın acı günü!
Deprem mi oldu? Ege ve Akdeniz beşik gibi! Kandilli ve AFAD son depremler listesi
GÜNDEMGüncel son depremler listesi
AŞI RANDEVU AL! 55 yaş üstü aşı randevusu nasıl, nereden alınır? Aşı randevu telefon, e-Devlet MHRS yöntemleri
GÜNDEMCovid-19 aşı randevusu nasıl alınır?
CANİ! Son dakika: Babası ve ağabeyini öldürmüştü! Korkunç neden!
GÜNDEMBabası ve ağabeyini öldürmüştü! Korkunç neden!
İl il risk haritası 24 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller
GÜNDEMTürkiye koronavirüs risk haritası
KASTEN! Son dakika: Cinayeti DNA çözdü! Cennet Tuğba Tokbaş davası
GÜNDEMCinayeti DNA çözdü!