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Baraj doluluk oranı ne kadar oldu? Sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ocak ayında olmamıza rağmen yağışların kısa sürmesi barajlardaki doluluk oranı için de endişeler başlamıştı. Hafta sonu ile birlikte 3 gün süren yağışlar İstanbul'daki barajlarda da doluluk seviyesini yükseltti.

İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI NE KADAR OLDU?

İstanbul'da cumartesi sabahından beri etkili olan yağmurla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 24.66'ya ulaştı.

İstanbul 2020 yılında en kurak yıllarından birini yaşadı. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 19.16’ya kadar düştü. Son 5 gündür etkili olan yağmur barajlara büyük oranda katkı sağladı. Cumartesi sabahı yüzde 19.16 olan doluluk oranı bu sabah yüzde 24.66 olarak ölçüldü.

Yağışların Ocak ayı boyunca süreceğini ifade ediyor. Cuma gününden itibaren başlayacak kar yağışıyla barajlardaki doluluk oranının artacağı kaydediliyor.

GÜN GÜN BARAJ DOLULUK ORANLARI 2021

Gün gün İstanbul’daki barajlarda artış işe şu şekilde gerçekleşti:

9 Ocak : 19.16

10 Ocak : 19.56

11 Ocak : 21.13

12 Ocak : 22.10

13 Ocak : 24.66

BARAJLARDA DOLULUK ORANI 2021

Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 19,74

Pabuçdere barajı: yüzde 12,99

Sazlıdere barajı: yüzde 6,55

Büyükçekmece barajı: yüzde 23,88

Alibey barajı: yüzde 35,51

Terkos barajı: yüzde 27,12

Kazandere barajı: yüzde 24,60

Elmalı barajı: yüzde 29,87

Darlık barajı: yüzde 46,17

Istrancalar barajı: yüzde 94,23