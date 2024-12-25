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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 25 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı son durum

        Baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 25 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı son durum

        İSKİ tarafından baraj doluluk oranı güncel duyuruluyor. Son günlerde yağan yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu anlamda etkiliyor. Öte yandan tasarruflu su kullanımı konusunda uyarılar devam ediyor. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı en son yüzde 30.21 olarak ölçülmüştü. Peki 25 Aralık İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2024 - 09:25 Güncelleme: 25.12.2024 - 09:25
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        1

        Baraj doluluk oranı merak ediliyor. Her gün güncel olarak baraj doluluk oranı açıklanıyor. Peki 25 Aralık İSKİ baraj doluluk oranı son durum nasıl?

        2

        BARAJLARDAKİ SON DURUM 25 ARALIK 2024

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) barajlardaki son durum verisini paylaştı. 25 Aralık itibarıyla İstanbul’daki barajların doluluk oranı %31,38 olarak ölçüldü. İşte İstanbul’u besleyen barajlardaki doluluk oranları…

        3

        Ömerli Barajı: %37,52

        Darlık Barajı: %31,66

        Elmalı Barajı: %76,48

        Terkos Barajı: %32,87

        4

        Alibey Barajı: %17,5

        Büyükçekmece Barajı: %30,94

        Sazlıdere Barajı: %34,21

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