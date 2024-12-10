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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranları 10 Aralık 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranları 10 Aralık 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

        İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruluyor. İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını duyurmaya devam ediyor. Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte, büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Son yağışların ardından 10 Aralık tarihinde İstanbul'da bulunan barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İSKİ güncel baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 11:33 Güncelleme: 10.12.2024 - 11:33
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        Baraj doluluk oranı her gün güncel olarak duyuruluyor. Barajlardaki artış yada düşüş yağan yağışlarla doğru oranda değişiyor. Son birkaç gündür yağan yağmurlar sebebiyle güncel baraj doluluk oranları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 10 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. İşte İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı

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        İSKİ GÜNCEL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        10 ARALIK İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

        İSKİ İstanbul barajlarındaki son doluluk oranının ortalamasını açıkladı.

        Açıklanan son verilere göre 10 Aralık 2024 İstanbul baraj doluluk oranları 28.52 olarak paylaşıldı.

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        İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:

        Alibey: %1,14

        Büyükçekmece: %16,88

        Darlık: %12,33

        Elmalı: %2,31

        Istrancalar: %1,13

        Kazandere: %0,67

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        Pabuçdere: %1,6

        Sazlıdere: %12,8

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        Terkos: %22,02

        Ömerli: %28,33

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