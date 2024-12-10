Baraj doluluk oranları 10 Aralık 2024: İSKİ güncel baraj doluluk oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?

Baraj doluluk oranı her gün güncel olarak duyuruluyor. Barajlardaki artış yada düşüş yağan yağışlarla doğru oranda değişiyor. Son birkaç gündür yağan yağmurlar sebebiyle güncel baraj doluluk oranları araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından 10 Aralık tarihli güncel baraj doluluk oranları açıklandı. İşte İSKİ İstanbul güncel baraj doluluk oranı