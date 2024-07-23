Baraj doluluk oranları! 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
İSKİ baraj doluluk oranı güncel olarak duyuruyor. Yaz mevsimindeki sıcak hava barajlardaki doluluk oranını doğrudan etkiliyor. Yağışların azalmasının da etkisiyle megakentin barajlarındaki doluluk oranı düşmeye başladı. Peki Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu? İşte 23 Temmuz İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı
Baraj doluluk oranları binlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. Özellikle son günlerde artan hava sıcaklıkları sebebiyle barajların doluluk oranında hızlı düşüş yaşanıyor. İSKİ'nin barajlardaki son durumu paylaşmasıyla beraber barajlarımızdaki doluluk oranları netleşmiş oldu. İşte, 23 Temmuz Salı güncel İstanbul baraj doluluk oranları
23 TEMMUZ 2024 SALI İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul baraj doluluk oranı son durum verileri İSKİ tarafından günlük olarak paylaşılıyor. İSKİ'nin yayınladığı son veriye göre; 23 Temmuz baraj doluluk oranı %61.03 olarak belirlendi.
BARAJ DOLULUK ORANI SON DURUM
İSKİ’nin son 14 günün verilerini içeren raporunda 2 haftalık süreçte baraj doluluk oranı yüzde 66’lardan yüzde 61’lere geriledi. Böylelikle son 2 haftada barajlardaki kayıp yüzde 5 olarak ölçüldü.
İSKİ'nin paylaştığı İstanbul'da barajların doluluk oranı şu şekilde:
Alibey: %29
Büyükçekmece: %57
Darlık: %62
Elmalı: %63
Istrancalar: %39
Kazandere: %33
Pabuçdere: %43
Sazlıdere: %54
Terkos: %74
Ömerli: %67