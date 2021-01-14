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Baraj doluluk oranları İSKİ |GRAFİKLİ| İstanbul barajları doluluk oranı

Baraj doluluk oranları uzun süren kurak ve sıcak havanın ardından yağışların yeniden başlamasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hemen belirtelim ki 9 Ocak'ta yüzde 20'nin altına inen İstanbul baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 25'in üzerine çıktı. İşte, İSKİ baraj doluluk grafikleri...

Baraj doluluk oranları İSKİ |GRAFİKLİ| İstanbul barajları doluluk oranı

Baraj doluluk oranı uzun süredir devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Peki, son yağışlarla birlikte barajlar doldu mu? Yaz aylarında kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan İstanbulluların merak ettiği sorunun cevabını haberimizde derledik. İşte İSKİ tarafından yayınlanan 2021 Ocak ayı baraj doluluk oranı tablosunun detayları...

BARAJ DOLULUK ORANI: 7 GÜNDE YÜZDE 27

İstanbul'da son bir haftadır etkili olan sağanak yağışlar, barajları da doldurmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yüzde 19'lar seviyelerine gerileyen doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 27'ye ulaştı.

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava, barajları da doldurmaya başladı. Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'de son yağışlarla birlikte barajlarda alarm seviyesi şimdilik sona erdi.

İSKİ'den yapılan açıklamada, 14 Ocak itibariyle İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 26,92'ye ulaştı. Ancak bu seviye halen son 8 yılın en düşük seviyesi. 2014 yılında barajların doluluk oranı yüzde 34,11 olmuştu.

İstanbul'un diğer barajlarında ise doluluk oranı şöyle:

Ömerli: % 21,63
Papuçdere: % 14,92
Sazlıdere: % 7,67
Büyükçekmece: % 27,41
Alibey: % 37,11
Terkos: % 30,20
Kazandere: % 29,85
Elmalı: % 30,45
Darlık: % 47,16
Istırancalar: % 97,39

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