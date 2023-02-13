Küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'da baraj doluluk oranları takip ediliyor. Ocak ayında kış kuraklığı yaşan İstanbul'da Şubat ayı soğuk hava dalgasıyla başladı. Megakentte yüzde 50'nün üzerinde baraj doluluk seviyesi bulunmazken yüzde 10'un altında kalan barajlar alarm veriyor. İşte, 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...