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İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! İşte, İstanbul'da baraj doluluk oranları!

Baraj doluluk oranları gündemdeki yerini koruyor. Ocak ayında kış kuraklığı yaşayan İstanbul yağışlı havaya Şubat ayında kavuştu. Şubat ayı soğuk hava dalgasıyla başladı fakat barajlardaki doluluk oranı kritik seyrini sürdürüyor. İşte, 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...

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  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    Küresel ısınmanın dünya üzerindeki etkileri her geçen gün daha da artarken Türkiye'nin en kalabalık kenti olan İstanbul'da baraj doluluk oranları takip ediliyor. Ocak ayında kış kuraklığı yaşan İstanbul'da Şubat ayı soğuk hava dalgasıyla başladı. Megakentte yüzde 50'nün üzerinde baraj doluluk seviyesi bulunmazken yüzde 10'un altında kalan barajlar alarm veriyor. İşte, 13 Şubat İstanbul baraj doluluk oranları...
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    EN DOLU BARAJ ÖMERLİ

    İstanbul'da doluluk oranı en yüksek olan baraj 13 Şubat 2023 Pazartesi verilerin göre % 42.05 dolluluk ile Ömerli Barajı oluyor.
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    KAZANDERE BARAJI ALARM VERİYOR!

    En düşük doluluk oranına sahip olan baraj% 4.3 ile Kazandere oluyor. Kazandere'yi yüzde 6.61 ile Pabuçdere takip ediyor.
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

    Alibeyköy yüzde 17.87

    Büyükçekmece yüzde 33.47
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    Darlık yüzde 31.24

    Elmalı yüzde 38.04
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    Istrancalar yüzde 24.14

    Kazandere yüzde 4.3
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    Ömerli yüzde 42.05

    Pabuçdere yüzde 6.61

     
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

    Sazlıdere yüzde 35.1

    Terkos yüzde 33.78
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?
  • BARAJ DOLULUK ORANLARI| İstanbul barajları alarm veriyor: Yüzde 50'nin üzerinde baraj yok! 13 Şubat 2023 İstanbul'da barajların yüzde kaçı dolu?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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