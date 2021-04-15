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HaberlerGündemÇevreBaraj doluluk oranları! SON DAKİKA: 15 Nisan barajlarda son durum nedir?
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İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 15 Nisan itibariyle yüzde 80.48'e yükseldi. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla birlikte daha da artabileceği belirtildi

Baraj doluluk oranları! SON DAKİKA: 15 Nisan barajlarda son durum nedir?
İSKİ'den önemli açıklama! Barajlarda son durum!
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HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 60.88 arttı. Son bir haftadaki artış ise yüzde 3.27 oldu.

DOLULUK ORANI YÜZDE 80.48'E ÇIKTI

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 15 Nisan itibarıyla yüzde 80.48 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR

Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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