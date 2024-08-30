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        Haberler Bilgi Yaşam Baraj doluluk oranları son durum: İSKİ Istanbul 30 Ağustos Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

        Baraj doluluk oranları son durum: İSKİ 30 Ağustos Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

        İSKİ İstanbul baraj doluluk oranını güncel olarak duyuruyor. Baraj doluluk oranları, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, yüzde 50'nin altına indi. 30 Ağustos Cuma günü yağan yağışın ardından güncel doluluk oranı araştırılıyor. Peki İSKİ 30 Ağustos Baraj doluluk oranı nasıl, yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.08.2024 - 17:06 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:06
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        Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 30 Ağustos tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?

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        30 AĞUSTOS 2024 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ verilerine göre, baraj doluluk oranı 30 Ağustos 2024 Cuma günü için yüzde 46.88 olarak ölçüldü.

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        İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su doluluk oranı yüzde 50'nin altına indi. İSKİ, İstanbul'daki barajların doluluk oranını gün içinde belirli saatlerde yenilemektedir. İSKİ'nin resmi internet sitesi olan aşağıdaki linkten barajların doluluk oranını takip edebilirsiniz

        BARAJ DOLULUK ORANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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