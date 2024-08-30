Yaz ve kış aylarında yağışların azalmasıyla birlikte büyükşehirlerde su azalması yaşanabiliyor. Baraj doluluk oranlarının yüzde kaç olduğu, İstanbul'da barajlarda ne kadar su kaldığını merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da meydana gelen son yağışların ardından 30 Ağustos tarihinde barajların yüzde kaç olduğu ve doluluk oranları merak ediliyor. Peki, İstanbul'da barajlar yüzde kaç dolu, son durum nedir?