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HaberlerGündemÇevreBARAJ DOLULUK! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları 28 Nisan - İSKİ
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İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!

Ocak ayının ilk haftasında yüzde 19'lara kadar düşen İstanbul'daki barajların doluluk oranı artmaya devam ediyor. Son yağışlarla birlikte mega kente su sağlayan barajların seviyesi 28 Nisan itibariyle yüzde 81.06 olarak ölçüldü. Bu miktarın nisan yağmurlarıyla daha da artabileceği belirtildi

BARAJ DOLULUK! Son dakika: İstanbul baraj doluluk oranları 28 Nisan - İSKİ
İSKİ açıkladı! İşte barajlarda son durum!
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HABERTURK.COM

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19.6'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla birlikte yüzde 61.46 arttı. Son bir haftada ise artış ya da eksilme olmadı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 81.06 OLDU

İSKİ'den alınan son bilgiye göre kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün, 28 Nisan itibarıyla yüzde 81.06 olarak ölçülürken, su oranı son bir yılın ortalamasının üzerinde seyrediyor.

YAĞIŞLARLA DAHA DA ARTABİLİR

Beklenen nisan yağmurlarıyla birlikte barajlardaki doluluk oranının daha da artabileceği belirtildi.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları.

Yetkililer, vatandaşları su kullanımı konusunda dikkatli davranmaları için uyardı.

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